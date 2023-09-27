В Херсонской области не будут расширять перечень товаров с госрегулированием цен

В мае 2023 года в регионе ввели регулирование розничных цен на социально значимые товары

ГЕНИЧЕСК, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Херсонской области не намерены расширять список социальных товаров, на которые установлено государственное регулирование предельных розничных цен, сообщает Херсонское агентство новостей со ссылкой на Минпромторг региона.

Регулирование розничных цен на социально значимые товары в Херсонской области ввели в мае 2023 года указом губернатора. Превышающих предел торговцев штрафуют.

"В настоящее время расширение списка товаров не планируется", - рассказали агентству в министерстве.

Уточняется, что перечень товаров закреплен приказом Минпромторга региона, в него включено 17 продовольственных и 12 непродовольственных товаров первой необходимости.