Россия в 2022 году сократила экспорт АПК в недружественные страны на $2,6 млрд

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев рассказал, что, несмотря на все ограничения, поставки российской рыбной продукции в 2023 году осуществляются в 80 стран, в то время как в 2022 году их было 60

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Россия в 2022 году сократила экспорт продукции АПК в недружественные страны на $2,6 млрд. Об этом заявил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев.

"Аграрный экспорт, в том числе и экспорт рыбы, сегодня в первую очередь смотрит в сторону дружественных стран. В 2022 году с учетом геополитической ситуации у нас экспортный поток в недружественные страны сократился на $2,6 млрд", - сказал Патрушев в ходе пленарной сессии VI Международного рыбопромышленного форума.

По его словам, несмотря на рост экспорта рыбной продукции в 2022 году на 4%, необходимо обратить внимание на планомерное снижение импорта - в прошлом году он снизился на четверть. "Мы продолжаем переориентироваться на рынки дружественных стран, продолжаем работать по увеличению объемов экспорта и открытию новых рынков", - отметил Патрушев.

Он также рассказал, что, несмотря на все ограничения, поставки российской рыбной продукции в 2023 году осуществляются в 80 стран, в то время как в 2022 году их было 60.

Ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что экспорт рыбы в 2023 году ожидается на уровне прошлого года.

О форуме

VI Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, организатором которого выступает Росрыболовство при поддержке Минсельхоза России, проходит в Санкт-Петербурге 27-28 сентября в Конгрессно-выставочном центре Expoforum.

ТАСС является официальны информационным партнером VI Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.