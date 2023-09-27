Кабмин предложил ввести запрет на вывоз лома драгметаллов из РФ до 30 апреля 2024 года

Соответствующий запрет ранее действовал с 20 марта до 20 сентября

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство России может вновь на шесть месяцев ввести временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов, с 1 ноября по 30 апреля 2024 года. Соответствующий проект постановления, подготовленный Минпромторгом, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Установить с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024 года запрет на вывоз из Российской Федерации отходов и лома драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочих отходов и лома, содержащих драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, а также отходов и лома электротехнических и электронных изделий, используемых главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации сроком на шесть месяцев", - говорится в документе.

Временный запрет не распространяется на вывоз из РФ катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов (масса 1 пробы не более 500 г), вывозимых организациями, имеющими право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, следует из документа.

Ранее соответствующий запрет действовал с 20 марта до 20 сентября этого года.