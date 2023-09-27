Минфин признал аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26243 несостоявшимся

Его признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ сообщило о признании аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26243 несостоявшимся из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26243RMFS 27 сентября 2023 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", - отмечается в сообщении.