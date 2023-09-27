27 сентября, 10:36,
обновлено 27 сентября, 10:51
Расследование утечек газа из "Северных потоков"

Песков заявил, что США и Британия так или иначе причастны к теракту на "Северных потоках"

По словам пресс-секретаря президента, неизвестно, какие источники у публициста Сеймура Херша, но информация, которую он опубликовал, совпадает с теми данными, которыми обладают специальные службы РФ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Теракт на "Северных потоках" так или иначе был организован Соединенными Штатами и Великобританией, эти страны причастны к произошедшему. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Мы не знаем, какие источники у господина Херша, но в любом случае в основе своей информация, которую он опубликовал, безусловно, совпадает с теми данными, которыми обладают наши специальные службы", - сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать информацию американского публициста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша по обстоятельствам подрывов газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".

"Тут не столько важно, кто там на каких механических машинках печатал, тут важно, что де-факто такой террористический акт против критической энергетической инфраструктуры, принадлежащей в том числе и международному совместному предприятию, так или иначе, конечно, был организован Соединенными Штатами Америки и Великобританией. И они так или иначе причастны к этому террористическому акту", - отметил пресс-секретарь главы российского государства. 

Теги:
СШАВеликобританияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичРасследование утечек газа из "Северных потоков"
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