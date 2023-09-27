В Мордовии намерены направить на создание ОЭЗ "Система" 414 млн рублей

На выделенной территории будут осуществлять проекты в сфере телекоммуникаций, химической и промышленной отрасли

ТАСС, 27 сентября. Власти Мордовии планируют направить 414 млн рублей на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Система". Там, в частности, разместится завод полного цикла по производству телекоммуникационного и технического оптического волокна. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ.

"Правительство Российской Федерации постановляет: создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа "Система" на территории городского округа Саранск и Лямбирского муниципального района Республики Мордовия. Принять к сведению обязательства правительства Республики Мордовия об осуществлении в период до 2026 года строительства инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, за счет средств бюджета Республики Мордовия в размере не менее 414 млн рублей", - говорится в проекте постановления.

Как сообщается на сайте правительства Мордовии, деятельность ОЭЗ будет направлена на выпуск оптоволокна для импортозамещения в сфере телекоммуникаций, развитие химической и промышленной отрасли, водородной энергетики, а также производство сжиженного природного газа для развития сети заправок.

Потенциальные резиденты

В пояснительной записке к проекту указано, что от шести потенциальных резидентов получили письменные подтверждения о намерениях реализовать на территории ОЭЗ свои инвестиционные проекты с объемом запланированных инвестиций с 2024 по 2026 год в размере 31 млрд рублей. Также согласно прогнозу, к 2033 году объем инвестиций потенциальных резидентов составит 33 млрд рублей, будет создано 775 рабочих мест.

В частности, на территории ОЭЗ АО "Оптиковолоконные системы" планирует разместить завод полного цикла по производству телекоммуникационного и технического оптического волокна. В настоящее время заготовки для действующего производства закупаются за рубежом. Среди других резидентов - Национальная газовая компания, которая намерена реализовать инвестпроект по производству "контейнер-заводов" для малотоннажной химии. ООО "Медал" заявила проект по организации промышленного изготовления целлюлозы из быстро возобновляемого сырья, ООО ГСПГТ "Саранск" планирует построить малотоннажный завод СПГ и инфраструктуры криоАЗС", ООО "Центр водородных технологий" рассчитывает реализовать инвестпроект по производству оборудования в сфере водородных технологий и водородной энергетики.

Как отметил глава Мордовии Артем Здунов, создание в республике особой экономической зоны - это одна из стратегических задач развития региона и страны в целом, а также одно из мероприятий в рамках программы социально-экономического развития Мордовии на 2022-2026 годы. На работу в ОЭЗ будут привлекаться выпускники Национального исследовательского Мордовского государственного университета и Мордовского государственного педагогического университета, а также других профильных вузов и колледжей. Подготовку инженерно-технического персонала для промышленных предприятий машиностроительной отрасли обеспечит Рузаевский институт машиностроения.