"Роснефть" оптимизирует энергопотребление в добыче с помощью цифровых двойников

Новая технология позволит получить экономический эффект в размере более 10,7 млрд рублей за пять лет на механизированном фонде скважин

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" получила патент на технологию мониторинга энергопотребления оборудования для добычи нефти и газа, которая позволит получить экономический эффект в размере более 10,7 млрд рублей за пять лет на механизированном фонде скважин. Об этом говорится в сообщении компании.

"Новая технология позволяет создать индивидуальный цифровой двойник скважинного оборудования, его полную цифровую копию, с учетом всех технологических особенностей. Одновременно специалисты компании применяют уникальные алгоритмы, которые анализируют цифровой двойник, моделируя оптимальный режим эксплуатации", - отмечается в сообщении.

Идея проекта признана экспертами Роспатента соответствующей современным технологическим вызовам по созданию цифровых двойников.

"Исключительные права на интеллектуальную собственность закрепляют приоритетное право НК "Роснефть" на применение алгоритмов расчетов оптимизации потребления электроэнергии. В настоящее время уникальная технология готовится к тиражированию на ключевых добывающих активах компании", - сообщается в пресс-релизе.