Госдума ввела штраф до 40 тыс. рублей за навязывание потребителю допуслуг

Согласно документу, правонарушением будет считаться навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату до заключения договора о покупке основных

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект о штрафах до 40 тыс. рублей за навязывание потребителю за отдельную плату дополнительных товаров, работ и услуг.

Документ был внесен в Думу в июне 2022 года депутатами фракции ЛДПР, в первом чтении палата приняла инициативу в июне 2023 года. Законопроект дополняет новыми положениями статью 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение иных прав потребителей). Согласно документу, правонарушением будет считаться навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату до заключения договора о покупке основных. Речь идет о дополнительных товарах, приобретение которых "обуславливается обязательностью при приобретении основных товаров".

Согласно поправкам ко второму чтению законопроекта, штраф за подобные правонарушения для должностных лиц может составить от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Также законопроект вводит санкции за необоснованный отказ в рассмотрении либо за уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке требований потребителя, связанных с нарушением его прав. Согласно проекту, штраф для должностных лиц может составить от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, такая мера "направлена на защиту граждан от чиновников, которые не хотят рассматривать жалобы на нарушение прав потребителей".

По словам Володина, нововведение создаст дополнительную защиту граждан от недобросовестных продавцов. "Зачастую в договор купли-продажи включаются условия об обязательном приобретении дополнительного товара или услуги. Например, при покупке автомобиля в автосалоне человеку навязывают заключение договора страхования с конкретной компанией. В результате покупатель несет лишние расходы", - подчеркнул Володин.