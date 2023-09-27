Bloomberg: США разочарованы Швейцарией в вопросе соблюдения санкций против РФ

Как сообщило агентство, американский Минюст видел в слиянии банков Credit Suisse и UBS возможность усилить расследование предполагаемых связей финучреждений с российскими предпринимателями

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Власти США недовольны недостаточными, по их мнению, усилиями, которые Швейцария и ее банки прилагают для соблюдения антироссийских санкций. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Два американских чиновника в беседе с агентством выразили разочарование тем, что "Швейцария не предпринимает достаточно усилий по соблюдению санкций в отношении России". По их словам, Министерство юстиции США видело в слиянии швейцарских банков Credit Suisse и UBS возможность усилить расследование предполагаемых связей финансовых учреждений с российскими предпринимателями.

Bloomberg отмечает, что Минюст США запросил у UBS информацию о том, каким образом швейцарские банки вели работу со счетами их клиентов, попавших в санкционные списки. По словам источников, расследование все еще находится на начальной стадии и может в итоге не привести к предъявлению обвинений.

В марте Bloomberg сообщило, что Министерство юстиции США начало проверку ряда банков, в числе которых швейцарские Credit Suisse и UBS, на предмет их возможной помощи российским предпринимателям в обходе санкций.

19 марта Федеральный совет (правительство) Швейцарии одобрил приобретение Credit Suisse банком UBS и предоставил гарантии национальному регулятору страны с целью выделения ликвидности Credit Suisse. Сумма сделки по поглощению составит 3 млрд франков ($3,24 млрд). Ранее Credit Suisse опубликовал доклад, в котором признавалась слабость внутреннего контроля. Генеральный директор банка Ульрих Кёрнер в интервью Bloomberg сообщал о продолжающемся оттоке клиентов.