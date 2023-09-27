В Роструде сообщили о росте числа инспекций на предприятиях по их инициативе с 2022 года

Глава службы Михаил Иванков отметил важность изменения восприятия инспектора со стороны работодателей

СОЧИ, 27 сентября. /ТАСС/. Доля профилактических визитов инспекторов на предприятия по инициативе работодателей с 2022 года выросла в два раза, сообщил глава Роструда Михаил Иванков.

"Момент, который очень важен, - это изменение восприятия инспектора со стороны работодателей. Раньше инспектор был тем, кто придет, чтобы что-то выявить, найти нарушение, оштрафовать. Принципиально мы находились по разные стороны баррикад. Когда мы запустили профилактические визиты, к концу года начался процесс изменения отношения работодателя к инспектору. К концу года мы вышли на 10% профилактических визитов, которые были инициированы самими работодателями. Сейчас мы имеем 22%. И задача всех руководителей инспекций, личного состава - вести работу с работодателями именно по популяризации этого инструмента", - сказал он на сессии Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ).

Иванков напомнил, что Роструд акцентирует свою работу на переходе от модели санкций к модели соответствия. В частности, по его словам, на сегодняшний день количество проверок которые проводит ведомство, "в десятки раз меньше", чем количество профилактических мероприятий. Как отметил руководитель службы, в этом году Роструд провел 760 тыс. профилактических мероприятий. В 2022 году их количество составляло 730 тыс.

"Профилактический визит - это, по сути, бесплатный аудит. В ходе профилактического визита инспектор оценивает вместе с работодателем соблюдение трудового законодательства, по итогам совместно вырабатываются рекомендации. Никаких штрафов и рекомендаций нет", - пояснил Иванков.

Всероссийская неделя охраны труда проходит c 26 по 29 сентября 2023 года в Парке науки и искусства "Сириус". Организатором ВНОТ выступает Министерство труда и социальной защиты РФ, оператором - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.