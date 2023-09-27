"Силовые машины" планируют изготовить первый серийный экземпляр ГТЭ-170 до конца года

Сроки отгрузки будут зависеть от монтажной готовности площадки установки, сообщил генеральный конструктор компании Александр Ивановский

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. "Силовые машины" сохраняют планы изготовить первый серийный экземпляр турбины большой мощности ГТЭ-170 до конца 2023 года, сроки отгрузки будут зависеть от монтажной готовности площадки установки, сообщил ТАСС генеральный конструктор компании Александр Ивановский.

"Планируем завершить изготовление в этом году, отгружать будем сразу, но многое будет зависеть от монтажной готовности площадки установки", - сказал он. Поставить первую турбину планируется для Нижнекамской ТЭЦ "Татнефти".

Концерн "Силовые машины" завершил сборку головного образца газовой турбины ГТЭ-170 в декабре 2022 года. Общий объем инвестиций в проект составил 15 млрд рублей, из них 4,8 млрд рублей просубсидированы государством.

"Силовые машины" создают мощности для выпуска восьми газовых турбин в год, на эти объемы компания намерена выйти в 2025 году. В перспективе возможно увеличение мощностей до 12 турбин.

Сейчас законтрактованы четыре газовые турбины для Каширской ГРЭС "Интер РАО" и еще четыре для объектов "Русгидро" на Дальнем Востоке, отмечается на сайте концерна.

В 2018 году "Силовые машины" объявили о разработке собственной технологии изготовления газовых турбин мощностью 65 МВт и 170 МВт. Весной 2021 года Минпромторг России присвоил турбине ГТЭ-170 статус инновационной - это позволило использовать ее в конкурсах на модернизацию старых ТЭС. В июне 2022 года генеральный директор "Силмаша" Александр Конюхов сообщал, что концерну необходимо выпустить 32 газовые турбины ГТЭ-170 для окупаемости затрат.