TotalEnergies планирует увеличивать производство углеводородов на 2-3% в год до 2028 года

Основной упор компания будет делать на крупные проекты в сфере СПГ

ПАРИЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Французская энергетическая компания TotalEnergies планирует увеличивать производство углеводородов на 2-3% ежегодно до 2028 года, сосредоточившись на развитии поставок сжиженного природного газа (СПГ). Такие данные компания приводит в своей презентации стратегии от 2023 года.

"Резко снижая выбросы в атмосферу в результате своей деятельности, TotalEnergies планирует в ближайшие пять лет увеличивать добычу нефти и газа на 2-3 % в год, преимущественно за счет СПГ, благодаря богатому портфелю низкозатратных и низкоэмиссионных проектов в области разведки и добычи", - говорится в документе.

Основной упор компания будет делать на крупные проекты в сфере СПГ, в том числе в расширение Северного месторождения в Катаре, "Папуа СПГ" в Папуа - Новой Гвинее, "ЭКА СПГ" в Мексике и Рио Гранде в США, "Мозамбик СПГ" в Мозамбике. Также TotalEnergies сосредоточит усилия на развитии своих высокорентабельных нефтяных проектов в Бразилии, в Мексиканском заливе, Ираке, Уганде, а также в Суринаме и Намибии. "Ожидается, что в 2028 году нефтегазовый бизнес принесет более $3 млрд. дополнительного базового денежного потока по сравнению с 2023 годом в постоянных ценах", - говорится в отчете.

Кроме того, компания по-прежнему нацелена на развитие сектора энергетики на основе возобновляемых источников (солнечная и ветряная генерация), а также на комбинированном производстве энергии с применением газовых турбин и хранении энергии. Компания планирует увеличить производство электроэнергии до более чем 100 ТВт-ч к 2030 году за счет ежегодных инвестиций в размере $4 млрд. "Объем финансовых поступлений от этого сегмента составит порядка $2 млрд в 2023 году и более $4 млрд в 2028 году", - уточняется в коммюнике.