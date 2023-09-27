Киев отзовет из ВТО иск по зерну при гарантиях, что ограничения не введут вновь

Как заявил замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка, подача иска во Всемирную торговую организацию была правильным шагом

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Украина отзовет иск из Всемирной торговой организации (ВТО) против Венгрии, Польши и Словакии, запретивших ввоз украинского зерна, если получит гарантии, что такие ограничения не будут введены вновь. Об этом заявил замминистра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Для нас очень важно, чтобы польская сторона, другие страны и Евросоюз гарантировали, что подобных ограничений не будет в будущем <...>. Поэтому, конечно, только когда мы получим гарантии, мы официально объявим всему миру, что на этом спор исчерпан. Думаю, этот вопрос будет рассматриваться в последнюю очередь", - заявил Качка в эфире украинского телемарафона, комментируя возможность отзыва иска, поданного Украиной в ВТО.

Замминистра экономики назвал правильным шагом подачу иска в ВТО. "Потому что он обрисовал природу нашего возмущения", - сказал Качка. Он добавил, что Украина ожидает начала работы механизма координации и проверки экспорта украинского зерна в страны ЕС, создание которого уже согласовано Евросоюзом и входящими в него странами.

Ранее министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус во время онлайн-встречи с украинским коллегой Николаем Сольским попросил отозвать иск Киева в ВТО из-за введенного Варшавой эмбарго на ввоз зерна с Украины.

15 сентября Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. В этой связи Украина подала жалобу в ВТО и начала расследование против недружественных действий в торговой сфере. Для выхода из ситуации правительство Украины предложило также ввести процедуру лицензирования, предполагающую выдачу Министерством экономики страны лицензий на экспорт каждой партии зерновых после согласования с Еврокомиссией и странами-импортерами.