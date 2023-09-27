Субсидии на перевозку сельхозпродукции по ж/д сети в 2024 году вырастут на 4 млрд рублей

В 2023 году на такого вида перевозки планировалось направить 4,5 млрд рублей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Средства, направленные на возмещение потерь "Российских железных дорог" (РЖД) и Крымской железной дороги (КЖД) при перевозке сельскохозяйственных в 2024 году планируется увеличить на 4 млрд рублей. Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на: <...> предоставление субсидии открытому акционерному обществу "Российские железные дороги", ФГУП "Крымская железная дорога" на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку сельскохозяйственной продукции, а также продукции для организации сельскохозяйственного производства в 2024 году на 4 000,0 млн рублей, в 2025-2026 годах на 2 000,0 млн рублей ежегодно", - отмечается в документе.

В начале ноября 2022 года правительство РФ продлило предоставление субсидий РЖД и КЖД на перевозку зерновых до конца 2023 года. На 2022 год было запланировано бюджетное финансирование в размере 4,3 млрд руб. на железнодорожные перевозки сельхозпродукции по льготным тарифам. В 2023 году на такого вида перевозки планировалось направить 4,5 млрд рублей.