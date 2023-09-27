Союзное государство профинансирует ремонт мемориалов в Волгограде и Бресте

Эти предложения были одобрены депутатами Парламентского собрания Союза Белоруссии и России на заседание Комиссии Парламентского собрания по бюджету, налогам и финансовому рынку, которое прошло в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Союз Белоруссии и России направит на ремонт Брестской крепости 450 млн рублей в 2024 году, а в 2025 году частично профинансирует реконструкцию Мамаева кургана в Волгограде. Об этом журналистам сообщил председатель комиссии Парламентского собрания Союза по бюджету, налогам и финансовому рынку Виктор Селиверстов по итогам рабочей поездки в Волгоград.

"На брестскую крепость на 2024 год 450 млн рублей выделяется на второй этап. Это хорошие деньги. <...> На 2025 год, скорее всего, будем вкладывать бюджетное финансирование части капитального ремонта, реконструкции Мамаева кургана", - сказал он.

Эти предложения были одобрены депутатами Парламентского собрания Союза Белоруссии и России на заседание Комиссии Парламентского собрания по бюджету, налогам и финансовому рынку, которое прошло в Волгограде. Селиверстов уточнил, что Союз попросит Министерство культуры РФ и Министерство культуры Белоруссии поддержать инициативы о финансировании памятников, которые нуждаются в такой помощи. Что касается мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде, в настоящее время сумма вложений определяется, однако известно, что профинансирован ремонт этого памятника Союзом Белоруссии и России будет не полностью, а частично.

Заседание комиссии состоялось в рамках визита в Волгоградскую область депутатов Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Участники совещания обсудили итоги сотрудничества и наметили планы на предстоящий период. В ходе работы в Волгоградской области представители белорусско-российской делегации посетили Волжскую ГЭС, Волжский трубный завод, ряд других крупных предприятий, объекты социальной инфраструктуры, а также возложили цветы в Зале воинской славы на Мамаевом кургане.