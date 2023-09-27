В итальянской Eni прогнозируют увеличение спроса на нефть и ее нехватку

Главный управляющий итальянской энергетической компании Клаудио Дескальци прогнозирует, что объем потребления нефти уже к концу году достигнет 102 млн баррелей в день

РИМ, 27 сентября. /ТАСС/. Главный управляющий (генеральный директор) итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци прогнозирует, что объем потребления нефти уже к концу году увечится, достигнув 102 млн баррелей в день.

"Увеличение на более чем 2,5 млн (баррелей) связано с топливом для самолетов и китайской химической промышленностью, поэтому есть проблема несоответствия предложения и спроса", - приводит его слова агентство Ansa. Как он пояснил, предложение ниже не только со стороны ОПЕК, но и из-за недостаточных инвестиций в отрасль. "Нехватка нефти и отчасти газа привела к тому, что использование угля выросло на 7% в 21 из 22 стран Европы, тогда как США сократили использование угля на 8-9%, компенсируя за счет собственного производства газа", - добавил он.