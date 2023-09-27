Россия увеличила добычу газа за август на 14%

По данным Росстата, в январе - августе РФ снизила добычу природного газа на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 341 млрд куб. м

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Россия в январе - августе 2023 года снизила добычу природного газа на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 341 млрд куб. м, следует из данных Росстата.

При этом в августе добыча газа выросла и составила 39,2 млрд куб. м - на 1,4% больше августа 2022 года и на 14,4% больше уровня июля этого года.

Производство сжиженного природного газа (СПГ) за восемь месяцев снизилось на 5,3% и составило 20,9 млн т, в августе выпуск составил 2,2 млн т (на 12% меньше уровня прошлого года и на 1,1% ниже, чем в июле 2023 года).

По данным Минэнерго, Россия в 2022 году сократила добычу газа на 11,7% - до 673,8 млрд куб. м., экспорт - на 30,7%, до 170,6 млрд куб. м. При этом Минэнерго ожидает дальнейшего снижения добычи в стране в 2023 году в связи с отказом от российского газа европейскими потребителями и невозможностью моментально переориентировать потоки.

Добыча газа в России в 2023 году снизится на 5%, до 642 млрд куб. м, следует из прогноза социально-экономического развития России на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов Минэкономразвития. При этом, согласно базовому прогнозу, добыча газа в 2024 году вырастет до 666,7 млрд куб. м, в 2025 году - до 695,4 млрд куб. м, в 2026 году - до 707,5 млрд куб. м.