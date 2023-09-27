Доля убыточных организаций в РФ в январе - июле снизилась до 28%

За аналогичный период 2022 года таковых насчитывалось 29,2%

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Доля убыточных организаций в России в январе - июле 2023 года уменьшилась до 28% против 29,2% за аналогичный период 2022 года, следует из материалов Росстата.

Доля прибыльных организаций, соответственно, составила 72% против 70,8% годом ранее.

За отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 18 569,5 млрд рублей, или 100,8% к январю - июлю 2022 года.

В частности, 41,7 тыс. организаций получили прибыль в размере 21 940,8 млрд рублей, что на 1,1% превышает значение соответствующего периода 2022 г.; убыток - 16,2 тыс. организаций на сумму 3 371,3 млрд рублей, что на 2,6% выше значения января - июля 2022 года.