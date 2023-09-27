Добыча угля в России в августе снизилась на 1,3%

По данным Росстата, она составила 34,1 млн тонн

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Добыча угля всех сортов в России в августе 2023 года уменьшилась на 1,3% по сравнению с показателем за август прошлого года и составила 34,1 млн тонн. Об этом говорится в материалах Росстата.

В частности, добыча каменного угля всех видов в августе сократилась в годовом выражении на 0,9%, до 27,5 млн тонн. При этом добыча антрацита увеличилась на 0,4%, до 1,9 млн тонн, прочего каменного угля - сократилась на 0,2%, до 17,4 млн тонн, коксующегося угля - сократилась на 2,6%, до 8,2 млн тонн, а бурого угля - на 3,1%, до 6,6 млн тонн.

За восемь месяцев 2023 года добыча угля увеличилась на 1,2% и составила 280 млн тонн. Производство каменного угля всех видов с начала года снизилось на 0,8%, до 222 млн тонн. При этом добыча антрацита возросла на 6,9%, до 18,1 млн тонн, коксующегося угля - снизилась на 4,4%, до 66,1 млн тонн, а производство прочего каменного угля составило 138 млн тонн, что соответствует объемам добычи в аналогичном периоде прошлого года. Добыча бурого угля составила 58 млн тонн, что на 9,4% больше, чем годом ранее.