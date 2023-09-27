Морковь в РФ с 19 по 25 сентября подешевела на 2,8%

Томаты подорожали на 9,3%

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Стоимость моркови в России с 19 по 25 сентября 2023 года снизилась на 2,8%, белокочанной капусты и яблок - на 2,7%, в то же время помидоры подорожали на 9,3%, следует из данных Росстата.

Картофель подешевел на 2,3%, репчатый лук - на 1,6%. Одновременно цены на бананы выросли на 4,1%, огурцы - на 1,5%, свеклу - на 1%.

В среднем рост цен на плодоовощную продукцию составил 0,6%.

Цены на куриные яйца выросли на 2,9%, мясо кур - на 1,2%, подсолнечное масло - на 0,9%, мясные консервы для детского питания - на 0,8%, говядину и колбасы - на 0,7%, баранину, черный чай и рис - на 0,6%, свинину, сосиски, сардельки, пшеничную муку, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов - на 0,5%.

В свою очередь сливочное масло и сухие молочные смеси для детского питания подорожали на 0,4%, творог, печенье и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,3%, ржаной хлеб и гречневая крупа - на 0,2%, твердые, полутвердые и мягкие сыры - на 0,1%.

Стоимость макаронных изделий и вермишели снизилась на 0,5%, сметаны, овощных и фруктово-ягодных консервов для детского питания - на 0,1%.