27 сентября, 16:11
Ситуация с ценами на бензин в России

Рост розничной цены на топливо с 19 по 25 сентября обогнал инфляцию

Сергей Фадеичев/ ТАСС
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

При инфляции в 0,28% цены на бензин выросли на 0,46%, а на дизель - на 1,66%

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Рост стоимости дизельного топлива и бензина за неделю с 19 по 25 сентября 2023 года был выше уровня инфляции в стране.

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При инфляции в 0,28% цены на бензин выросли на 0,46%, а на дизель - на 1,66%, следует из данных Росстата.

С начала года цена дизеля поднялась на 11,26%, а бензина - на 9,86%, что выше уровня роста цен в среднем по стране. С начала года по 25 сентября инфляция в РФ составила 4,32%.

Основной рост цен на топливо в рознице пришелся на сентябрь. С 1 по 25 сентября цена дизеля на АЗС выросла на 6,27%, бензина - на 2,27%. Уровень инфляции за тот же период был ниже - 0,6%. 

Теги:
РоссияСитуация с ценами на бензин в России
© Информационное агентство ТАСС
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