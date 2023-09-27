Производство продуктов питания в России в августе выросло на 8,8%

По сравнению с месяцем ранее показатель увеличился на 3,1%

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Производство продуктов питания в России в августе 2023 года выросло на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и на 3,1% по сравнению с месяцем ранее, следует из данных Росстата.

"Выпуск продуктов питания в августе 2023 года вырос на 8,8% по сравнению с августом 2022 года и по сравнению с июлем 2023 года на 3,1%. В целом за январь - август 2023 года производство продовольственных товаров увеличилось на 6,5% по сравнению с январем - августом 2022 года", - говорится в документе.

По данным статистики, производство мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и других животных в августе 2023 года выросло на 4,4% по сравнению с августом прошлого года и на 3,3% по сравнению с июлем текущего года - до 302,8 тыс. тонн. Выпуск свинины парной, остывшей или охлажденной увеличился на 2,4% и 2,4% соответственно - до 272,1 тыс. тонн. Охлажденного мяса птицы произведено 277,4 тыс. тонн, что на 2,1% меньше, чем в августе 2022 года, но на 2,1% больше, чем в июле 2023 года.

Вареных колбасных изделий в августе выпущено 146,3 тыс. тонн, что на 2,2% больше, чем в августе 2022 года, но на 2,4% меньше, чем в июле 2023 года. Производство мясных и мясосодержащих полуфабрикатов, охлажденных или замороженных, выросло на 3,2% по сравнению с августом 2022 года и на 1,4% по сравнению с июлем 2023 года - до 390,5 тыс. тонн.

Производство рыбной продукции

Выпуск рыбного свежего или охлажденного филе в августе 2023 года увеличился на 4,8% по сравнению с августом 2022 года и на 22% по сравнению с предыдущим месяцем - до 442,6 т, рыбного мороженого филе - на 10,9% и 9,2% соответственно - до 19,2 тыс. т. Мороженой рыбы произведено 337,8 тыс. т, что на 26,2% больше, чем в августе 2022 года, и на 23,5% меньше, чем в июле 2023 года.

Рыбных консервов выпущено 39,8 млн условных банок, что на 8,7% меньше, чем в августе 2022 года, но на 1,2% больше, чем в июле 2023 года. Рыбных пресервов изготовлено 21,8 млн условных банок, что на 15,9% больше, чем в августе 2022 года, но на 3,9%, меньше, чем в июле текущего года, сообщили в Росстате.

Выпуск молочной продукции

Производство молока в августе снизилось на 0,9% по сравнению с августом 2022 года и на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем - до 468,1 тыс. тонн, сливочного масла - на 4,1% и 0,2% соответственно - до 27 тыс. тонн. Выпуск сыров увеличился на 21,7% и на 5,6% соответственно - до 71 тыс. тонн. Творога произведено 35,3 тыс. тонн, что на 3,5% меньше, чем в августе 2022 года, но на 0,7% больше, чем в июле 2023 года. Сметаны изготовлено 50,8 тыс. тонн, что на 6,5% больше, чем в августе 2022 года, но на 1,6% меньше, чем в июле 2023 года.