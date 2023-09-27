Оборот розничной торговли в России в августе вырос на 11%

По данным Росстата, он составил 4,169 трлн рублей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в России в августе 2023 года увеличился на 11% по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года и составил 4,169 трлн рублей, в январе-августе розничные продажи выросли на 3,7% - до 29,907 трлн рублей, следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении России.

"Оборот розничной торговли в августе 2023 года составил 4 168,7 млрд рублей, или 111% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе - августе 2023 года - 29 907 млрд рублей, или 103,7%", - говорится в документе.

Одновременно статистическое ведомство уточнило данные по розничным продажам в апреле-июле текущего года. Согласно обновленным оценкам, оборот ретейла в апреле вырос на 8,2% в годовом выражении (предыдущая оценка - рост на 7,8%), в мае - на 9,6% (ранее - рост на 9,3%), в июне - на 10,3% (ранее - рост на 10%), в июле - на 10,8% (предыдущая оценка - рост на 10,5%).

"Данные уточнены по итогам ежеквартальных обследований малых предприятий и организаций, средняя численность работников которых не превышает 15 человек, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. Кроме того, учтены изменения, внесенные респондентами в ранее предоставленные оперативные данные", - пояснил Росстат.

О формировании оборота в рознице

В августе оборот розничной торговли на 95,6% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 4,4% (в августе 2022 года - 95,2% и 4,8% соответственно).

В структуре оборота розничной торговли доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составила 46,1%, непродовольственных товаров - 53,9% (в августе прошлого года - 48,8% и 51,2% соответственно).