Выпуск легковых авто в России в августе вырос вдвое

Показатель достиг 49,6 тыс. единиц

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Производство легковых автомобилей в РФ в августе 2023 года увеличилось в 2 раза по сравнению с августом прошедшего года и составило 49,6 тыс. единиц, следует из данных Росстата. По отношению к июлю 2023 года выпуск авто увеличился на 20,7%.

Всего в январе - августе 2023 года произведено 294 тыс. легковых автомобилей, что на 9,6% меньше, чем годом ранее.

Выпуск грузовых автомобилей в августе увеличился на 19,8% по сравнению с августом 2022 года и достиг 13,3 тыс., а по сравнению с июлем 2023 года - на 7,3%. Всего за восемь месяцев 2023 года произведена 101 тыс. грузовиков - это на 10% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

В августе 2023 года производство автобусов массой более 5 тонн возросло на 12,5% по сравнению с августом прошлого года, до 1,2 тыс., а по отношению к июлю этого года - на 23,3%. В январе - августе текущего года выпущено 8,4 тыс. таких автобусов, что на 7,7% больше, чем годом ранее.

Производство автобусов массой менее 5 тонн в августе выросло на 86,3% - до 2 тыс. шт. (+19,2% к июлю 2023 года). Всего за восемь месяцев этого года выпущено 13,1 тыс. автобусов этой категории, что на 76,9% больше, чем за январь - август 2022 года.