Производство водки в России в августе выросло на 8,3%

Показатель достиг 7,3 млн декалитров

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Производство водки в России в августе 2023 года выросло на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,3 млн декалитров, сообщили в Росстате со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

"Производство водки в августе 2023 года выросло на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 7,3 млн декалитров", - говорится в документе.

По данным статистики, выпуск коньяка в августе вырос на 14,1% - до 748 тыс. декалитров. Производство вин снизилось на 12,5%, до 2,8 млн декалитров, игристых вин и шампанских - на 15,4%, до 1,3 млн декалитров. Производство пива сократилось на 2,6% - до 79,6 млн декалитров. Розлив минеральной природной воды и воды питьевой составил 2,1 млрд полулитров, что на 18,7% больше, чем в августе 2022 года.

Кроме того, производство сигарет в августе снизилось на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 18,3 млрд штук.