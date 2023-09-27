Производство золота в России в августе снизилось на 3,6%

По сравнению с июлем оно увеличилось на 10,6%

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Производство золота в России в августе 2023 года снизилось на 3,6% в годовом выражении, но на 10,6% выросло по сравнению с июлем, говорится в материалах Росстата.

В целом за восемь месяцев 2023 года производство золота увеличилось на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Производство основных драгоценных металлов в РФ в августе снизилось на 0,6% в годовом выражении.

Выпуск первичного алюминия уменьшился по сравнению с августом 2022 года и по сравнению с июлем 2023 года на 3,5%. Всего за январь - август 2023 года выпуск алюминия увеличился на 5,7%.

Абсолютных показателей Росстат не приводит.

Черная металлургия

Объем выплавки чугуна в РФ в августе составил 4,6 млн тонн, что на 7,3% больше, чем в августе 2022 года, но на 0,4% меньше, чем в июле 2023 года. За восемь месяцев 2023 года произведено 36,6 млн тонн чугуна (+5,6%).

Выпуск нелегированной стали в августе увеличился на 14% по сравнению с августом 2022 года, до 5,2 млн тонн (+3,5% к июлю 2023 года), а за январь - август 2023 года произведено 40,1 млн тонн (+5,5% к аналогичному периоду годом ранее).

Производство легированной стали в августе выросло на 2,3%, до 1,3 млн тонн (-5,3% к июлю 2023 года). Всего за восемь месяцев текущего года произведено 10,6 млн тонн легированной стали (-3% к аналогичному периоду 2022 года).

В целом металлургическое производство в России в августе 2023 года выросло на 3,4% в годовом выражении, а по сравнению с июлем 2023 года - на 4,5%. За восемь месяцев 2023 года рост объемов выпуска составил 4,4%.