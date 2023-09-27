Уровень безработицы в России в августе составил 3%

Согласно статистическим данным, общая численность безработных в РФ в августе составила 2,3 млн

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Уровень безработицы в России в августе 2023 года сохранился на уровне исторического минимума в 3% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из данных Росстата.

"Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в августе 2023 года составил 3% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в материалах статслужбы.

Согласно статистическим данным, общая численность безработных в России в августе составила 2,3 млн.

"Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в августе 2023 года составила 76,5 млн человек, из них 74,2 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 2,3 млн человек - как безработные, соответствующие критериям МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю)", - отмечается в материалах статистического ведомства.

В августе 2023 года среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин составила 50,6%, уровень безработицы женщин (3,1%) выше уровня безработицы мужчин (2,9%). Из 2,3 млн безработных 0,7 млн составляют сельские жители, 1,6 млн - городские. Уровень безработицы среди сельских жителей (4%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (2,6%). Средний возраст безработных в возрасте 15 лет и старше в августе 2023 года составил 36,5 года.

Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 24,4%, лица в возрасте 50 лет и старше - 20,2%, лица, не имеющие опыта трудовой деятельности - 33,7%.