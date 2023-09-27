В Дагестане направят более 600 млн рублей на поддержку виноградарей в 2023 году

Производственная мощность объектов переработки винограда в республике составляет более 320 тыс. тонн винограда в год

ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН /Республика Дагестан/, 27 сентября. / ТАСС/. Власти Дагестана направят более 600 млн рублей в 2023 году на поддержку аграриев, которые выращивают виноград. В этом году объем субсидий на поддержку отрасли вырос более чем на 18%, сообщил заместитель председателя комитета по виноградарству и алкогольному регулированию республики Ахмед Ахмедов во время пресс-конференции, посвященной итогам аудита винодельческих предприятий Дагестана в рамках проекта "Винный гид России".

"Если в 2021 году на поддержку отрасли было выделено 226,4 млн рублей, то в 2022 году она составила 519 млн рублей, на 2023 год предусмотрено 614 млн", - сказал Ахмедов. По его словам, средства будут направлены на закладку и уход за виноградниками и приобретение и обновление оборудования. В этом году площадь виноградников республики увеличится более чем на 1,2 тыс. га. По данным на начало года, общая площадь виноградников в регионе составляет 26,6 тыс. га.

Как сообщил ТАСС Ахмедов, в регионе наблюдается рост производства виноградной алкогольной продукции. При этом мощности производств загружены лишь наполовину. Так, за восемь месяцев текущего года произведено более 812 декалитров тихого вина, что на 54,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также в этом году зафиксирован рост производства игристого вина на 2,8%, коньяка - на 9,3% и водки - на 27,9%.

"Производственная мощность объектов переработки винограда в республике составляет более 320 тыс. тонн винограда в год, при этом фактическая загруженность винодельческих предприятий республики составляет более 50% от имеющихся мощностей", - сказал Ахмедов.

По итогам уборочной кампании 2022 года валовой сбор винограда в Дагестане составил 268 тыс. тонн, что превышает показатель предыдущего года на 13%. Лидерами по выращиванию ягоды является Дербентский, Каякентский, Карабудахкентский, Табасаранский, Магарамкентский и Сулейман-Стальский районы.

"Винный гид России" - это проект по исследованию российского вина, запущенный в 2018 году Роскачеством совместно с Минсельхозом и Минпромторгом России при поддержке АО "Россельхозбанк". Исследование является ежегодным и проходит во всех ведущих винодельческих регионах страны.