Производство гречки в России в августе выросло в 1,5 раза

Показатель достиг 40,6 тыс. тонн

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Производство гречки в России в августе 2023 года выросло на 48,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 40,6 тыс. тонн. При этом по сравнению с июлем 2023 года показатель упал на 9,2%, следует из данных Росстата.

Производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в августе 2023 года выросло на 6,8% в годовом выражении и на 20,1% по сравнению с июлем этого года - до 798,4 тыс. тонн; риса - на 44,2% и 2,1% соответственно - до 45,4 тыс. тонн; макаронных изделий - на 2% и 6,3% - до 132,2 тыс. тонн.

Хлебобулочных изделий недлительного хранения в августе этого года выпечено 424,6 тыс. тонн, что на 1,6% меньше, чем годом ранее, но на 1% больше, чем в июле 2023 года.

Производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций в августе составило 503,4 тыс. тонн, что на 50,3% больше, чем в августе 2022 года, но на 11,5% меньше, чем в июле текущего года.

Рафинированного подсолнечного масла и его фракций выпущено 237,6 тыс. тонн (-24,7% в годовом выражении и +1,7% к июлю).

Белого свекловичного сахара произведено 476,9 тыс. тонн, что на 28,5% больше, чем в августе 2022 года, и в 9,8 раза больше, чем в июле 2023 года. Шоколада и кондитерских изделий с сахаром произведено 166,5 тыс. тонн, что на 0,3% меньше, чем в августе 2022 года, но на 19,7% больше, чем в июле 2023 года.