Выработка электроэнергии в РФ в августе выросла на 1,9%

По данным Росстата, это на 1,9% выше показателя августа 2022 года и на 2,9% выше, чем в июле 2023 года

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Производство электроэнергии в России в августе 2023 года составило 90,6 млрд кВт·ч, что на 1,9% выше показателя августа 2022 года и на 2,9% выше, чем в июле 2023 года. Об этом говорится в материалах Росстата.

В частности, российские тепловые электростанции в августе снизили выработку на 0,3% в годовом выражении, но нарастили ее на 6,1% в сравнении с июлем, до 54,6 млрд кВт·ч, оставаясь основным поставщиком электроэнергии в единую энергосистему страны с долей около 63,5% от всего производства. При этом АЭС нарастили выработку на 4,5% по сравнению с августом 2022 года, до 17,6 млрд кВт·ч, а выработка ГЭС выросла на 8,1%, до 17,8 млрд кВт·ч.

Объекты ВИЭ-генерации в августе произвели 648 млн кВт·ч электроэнергии (снижение на 23,2% в годовом выражении).

В январе - августе 2023 года совокупное производство электроэнергии в РФ составило 768 млрд кВт·ч, что на 0,4% выше показателя за аналогичный период 2022 года. Так, производство на ТЭС возросло на 2,8%, до 488 млрд кВт·ч, однако на АЭС и ГЭС сократилось на 3% и 3,9% - до 142 млрд и 133 млрд кВт·ч соответственно. Выработка на объектах ВИЭ за восемь месяцев уменьшилась на 10,5%, до 5,2 млрд кВт·ч.