Россия в августе нарастила производство бензина на 1,6%

По данным Росстата, выпуск дизельного топлива при этом вырос на 6,5%

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Россия в августе 2023 года увеличила объем производства бензина на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,829 млн тонн, выпуск дизельного топлива при этом вырос на 6,5% - до 7,694 млн тонн, говорится в материалах Росстата.

В январе - августе производство автомобильного бензина выросло на 3,4% в годовом выражении, составив 29,4 млн тонн; дизельного топлива - на 6,8%, до 59,6 млн тонн.

Производство кокса и нефтепродуктов в августе 2023 года выросло на 1,7% по сравнению с августом 2022 года. За 8 месяцев оно увеличилось на 4,5%.

Сжиженных пропана и бутана в августе произведено 1,4 млн тонн (минус 4,7% к июлю).

Дизельное топливо является одним из основных экспортных товаров России, оно поставлялось в основном в страны Европы, бензин же потребляется по большей части в РФ.

С 10 февраля действует эмбарго западных стран, в том числе ЕС, на поставку нефтепродуктов из РФ.