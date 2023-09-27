Финансирование госпрограммы по промышленности РФ увеличат на 267,9 млрд рублей в 2024 году

В частности, изменение параметров финансового обеспечения связано с увеличением средств на мероприятия в рамках федерального проекта "Развитие автомобилестроения и транспортного машиностроения"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Финансирование госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" планируется увеличить на 267,9 млрд рублей в 2024 году, на 317,9 млрд рублей в 2025 году и на 355,8 млрд рублей в 2026 году. Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными законом № 466-ФЗ, в 2024 году увеличены на 267 954,2 млн рублей, в 2025 году - на 317 930,6 млн рублей, в 2026 году по сравнению с параметрами бюджетного прогноза на 2026 год увеличены на 355 791,5 млн рублей", - сказано в тексте пояснительной записки.

Так, объем финансирования программы в 2024 году составит 702 млрд рублей, в 2025 году - 664,7 млрд рублей и в 2026 году - 702,4 млрд рублей.

В частности, изменение параметров финансового обеспечения связано с увеличением средств на мероприятия в рамках федерального проекта "Развитие автомобилестроения и транспортного машиностроения". Так, на предоставление субсидий российским автопроизводителям на компенсацию части затрат, связанных с выпуском транспортных средств классов Евро-4, Евро-5 и выше, в связи с уточнением объемов производства техники, в 2024 году - на 165,3 млрд рублей, в 2025 году - на 208,5 млрд рублей и в 2026 году - на 259,4 млрд рублей.