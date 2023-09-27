Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Курс доллара вырос до 96,75 рубля, евро снизился до 101,85 рубля

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российский рынок акций в середине недели показывал восстановительную динамику. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,51%, до 3 067,61 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,07%, до 999,22 пункта. Курс доллара вырос на 0,37%, до 96,75 рубля, евро снизился на 0,30%, до 101,85 рубля, юань подрос на 0,058%, до 13,21 рубля.

"Отскок наблюдался на фоне роста цен на нефть и слабости рубля. Также немного улучшился общерыночный фон. Котировки нефти, несмотря на сильный глобальный доллар (индекс DXY выше 106 пунктов), поднялись в район $94", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

На биржах КНР владели инициативой покупатели, европейские индексы двигались разнонаправленно. В США торги среды проходят в нейтральном ключе, локально поддержку могла оказать сильная статистика по базовым заказам на товары длительного пользования за август. "Впрочем, вероятность развития нисходящей коррекции остается высокой. Более жесткий сигнал ФРС по ставке и риски шатдауна (частичной приостановки работы правительства США с роспуском госслужащих) оказывают давление на американский рынок", - также отметил эксперт.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали расписки "Глобалтранса" (+5,84%), бумаги НМТП (+5,73%), котировки "Русснефти" (+4,74%), расписки "Русагро" (+4,33%), акции ЛСР (+3,73%).

"Акции перевозчиков в среду повышались в ожидании сохранения высокого спроса на услуги компаний. Покупки по многим другим акциям проходили вблизи локальных минимумов", - рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции НЛМК (-1,06%), бумаги "Сегежи" (-0,62%), котировки ОГК-2 (-0,61%), акции Мосбиржи (-0,33%), обыкновенные акции "Мечела" (-0,28%), бумаги "Полиметалла" (-0,27%), котировки "Северстали" (-0,26%) и ММК (-0,23%).

Бумаги НЛМК и других сталелитейных компаний корректировались после уверенного роста накануне в условиях отсутствия конкретных новостей, также отметила эксперт. Акции Мосбиржи консолидировались после того, как показали динамику лучше рынка в предыдущие сессии. "В среду совет директоров Мосбиржи должен рассмотреть вопрос о дивидендной политике и стратегию группы, что в случае позитивных новостей может стать дополнительным импульсом роста для бумаг", - добавила Кожухова.

Прогноз на 28 сентября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 28 сентября - 3 000 - 3 125 пунктов, по курсу рубля к доллару - 95-98 рублей. Freedom Finance Global ожидают, что завтра индекс Мосбиржи будет опять двигаться в коридоре 3 000 - 3 100 пунктов, пара доллар/рубль - в диапазоне 95-97 рублей, евро/рубль - в коридоре 100-102 рублей, юань/рубль - в интервале 12,9-13,4 рубля.

В четверг инвесторы обратят внимание на ежемесячный отчет ЕЦБ, выступление главы ФРС Джерома Пауэлла и квартальную оценку ВВП в США. На американском рынке выйдет отчетность Nike. "Татнефть" проведет повторное общее собрание акционеров по вопросу выплаты дивидендов за I полугодие 2023 года.