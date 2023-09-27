"Белавиа" начнет совершать рейсы в Москву из Гомеля с 29 октября

Их будут выполнять по вторникам, пятницам и воскресеньям

МИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Национальная белорусская компания "Белавиа" с 29 октября начнет совершать рейсы в Москву из Гомеля. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"29 октября авиакомпания "Белавиа" открывает регулярные рейсы в международный аэропорт Внуково из Гомеля. Рейсы по маршруту Минск - Москва (Внуково) - Гомель - Москва (Внуково) - Минск будут выполняться три раза в неделю: по вторникам, пятницам и воскресеньям", - говорится в сообщении.

Вылет из Гомеля запланирован на 20:00 (совпадает с мск), прибытие в московский аэропорт - на 21:25. Вылет из Москвы - в 17:40, прибытие в Гомель - в 19:05.

Полеты будут осуществляться на воздушном судне Embraer-175.