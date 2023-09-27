27 сентября, 16:53

NRC: в ФРГ приостановили работу на заводах Volkswagen из-за сбоя в IT-системах

Речь идет о предприятиях в Вольфсбурге, Эмдене, Оснабрюке и Цвиккау

БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Производство на четырех заводах Volkswagen в Германии остановлено из-за неполадок в IT-системах компании. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на представителя концерна.

Сбой был зафиксирован в полдень в офисах на главном заводе в Вольфсбурге. Сейчас производство остановлено еще на трех сборочных линиях - в Эмдене, Оснабрюке и Цвиккау.

Причина не называется. При этом в статье указывается, что сценарий с умышленным воздействием на IT-системы извне считается маловероятным.

Volkswagen работает над устранением неполадок. 

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Германия
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