NRC: в ФРГ приостановили работу на заводах Volkswagen из-за сбоя в IT-системах

Речь идет о предприятиях в Вольфсбурге, Эмдене, Оснабрюке и Цвиккау

БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Производство на четырех заводах Volkswagen в Германии остановлено из-за неполадок в IT-системах компании. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на представителя концерна.

Сбой был зафиксирован в полдень в офисах на главном заводе в Вольфсбурге. Сейчас производство остановлено еще на трех сборочных линиях - в Эмдене, Оснабрюке и Цвиккау.

Причина не называется. При этом в статье указывается, что сценарий с умышленным воздействием на IT-системы извне считается маловероятным.

Volkswagen работает над устранением неполадок.