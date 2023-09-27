На Ставрополье создали необходимый запас топлива для осеннего сева

По данным главы региона Владимира Владимирова, на нефтебазах есть 25 тыс. тонн топлива

СТАВРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Аграрии Ставрополья полностью обеспечены топливом для проведения осенних посевных работ. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров во время прямой линии.

"Когда был ажиотажный спрос и у нас на весь край оставалось 400 тонн топлива всех видов, мы для наших сельхозпроизводителей сделали эту демпферную подушку по объемам топлива. 25 тыс. тонн топлива есть на нефтебазах, мы полностью обеспечиваем посевную кампанию, да, по дорожайшим ценам, такого никогда не было", - сказал он.

Ранее глава краевого Минсельхоза Сергей Измалков сообщил журналистам, что обеспеченность аграриев топливом к началу осеннего сева составляла 50%. По словам Владимирова, власти региона провели переговоры с крупнейшими поставщиками топлива о дополнительных поставках, что позволило создать необходимый запас.

"Сегодня разговаривал с нашими нефтебазами - до конца октября будут распродавать то топливо, которое есть, по текущим ценам. Они меня уверяют в том, что будут снижать цены. Будем контролировать, постараемся, чтобы хотя бы незаконного обогащения не было ни у кого", - отметил глава Ставрополья.

С 21 сентября правительство России ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизеля для стабилизации внутреннего рынка. В Минэнерго России заявляли журналистам, что ограничение на экспорт бензина и дизеля позволит пресечь "серый" экспорт, насытить внутренний рынок, а также может привести к дополнительному снижению цен.