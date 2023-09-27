К 2026 году в Астраханской области намерены возвести более 300 глэмпингов и кемпингов

Как отметил глава региона Игорь Бабушкин, объект в Камызякском районе, в частности, стал победителем конкурса нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", его владельцу дадут грант на расширение бизнеса

АСТРАХАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Более 300 глэмпингов и кемпингов появятся в Астраханской области к 2026 году. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

"Астраханская область вошла в десятку лидеров по росту турпотока в стране за прошлый год. Индустрия туризма становится одной из стратегически важных отраслей экономики. Новые тенденции требуют новых решений. В течение двух ближайших лет на территории региона будут возведены более 300 глэмпингов и кемпингов", - написал Бабушкин.

По словам Бабушкина, в Камызякском районе региона благодаря льготному займу фонда поддержки МСП астраханец Иван Данилов обустроил глэмпинг. Объект стал победителем конкурса нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и уже к концу года предприниматель получит грантовую поддержку на расширение бизнеса.

"Благодаря федеральным мерам поддержки выделены средства на обустройство пляжей. Наши туроператоры предлагают более 200 маршрутов по региону, которые охватывают культурные, исторические, природные и этнографические объекты", - добавил он.