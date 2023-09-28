Bloomberg: SpaceX заключила контракт с Космическими силами США для предоставления связи

По данным агентства, компания конкурирует за получение контрактов отведомства еще с 15 компаниями

НЬЮ-ЙОРК, 28 сентября. /ТАСС/. Американская компания SpaceX, возглавляемая предпринимателем Илоном Маском, заключила первый контракт с Космическими силами США на предоставление спутниковой связи военным с помощью своей системы Starshield. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, SpaceX конкурирует за получение контрактов от Космических сил США еще с 15 компаниями, в том числе с Viasat. Соглашение между SpaceX с американскими военными было подписано 1 сентября, оно рассчитано на год, максимальные расходы по контракту ограничены $70 млн.

В сентябре Маск сообщал, что SpaceX создает сеть Starshield, которая идентична Starlink, однако уступает ей в масштабах и будет находиться под контролем правительства США.

Телеканал CNN ранее со ссылкой на биографию Маска, написанную писателем и журналистом Уолтером Айзексеном, сообщила, что бизнесмен отключал Украине доступ к сервису Starlink для срыва тайной атаки ВСУ на флот РФ в Крыму. CNN привела утверждения автора книги о том, что решение предпринимателя было продиктовано опасением применения Россией ядерного оружия в ответ на нападение Украины на Крым. Маск опроверг утверждения телеканала, уточнив при этом, что система в этом районе не была включена и он отклонил запрос Украины на ее активацию из-за опасений по поводу возможной атаки ВСУ против российского флота. Как отметил предприниматель, если бы он согласился на просьбу киевских властей, то SpaceX "стала бы явным соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта".