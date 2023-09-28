В Башкирии планируют до конца года установить 18 зарядных станций для электромобилей

Республика вошла в перечень субсидируемых регионов по развитию электросетевой инфраструктуры

УФА, 28 сентября. /ТАСС/. Башкирия вошла в перечень субсидируемых регионов по развитию электросетевой инфраструктуры, в 2023 году в регионе появится 18 зарядных станций для электромобилей, сообщил ТАСС генеральный директор АО "Башкирская электросетевая компания" (БЭСК) Сергей Гурин на Российском энергетическом форуме.

"В 2023 году по линии Минпромторга РФ будут установлены 18 зарядных станций, в 2024 году их будет 70 плюсом. Это не считая отдельных инвестпроектов", - рассказал Гурин.

По его словам, 18 станций установит производитель такого оборудования. Собственные зарядные станции БЭСК в Уфе второй год работают бесплатно, потребление по ним пока небольшое, отметил собеседник агентства. По состоянию на июль у компании их четыре.

Российский энергетический форум проходит в Уфе 27-28 сентября. Это ежегодное мероприятие, форум объединен с отраслевой выставкой. Пленарное заседание деловой программы было посвящено приоритетам развития энергетики в России. Также участники обсудят кадровое обеспечение отрасли, регулирование тарифов и модернизацию котельных, применение беспилотников в работе энергетических объектов. По данным организаторов, в работе форума участвуют порядка 4 тыс. человек, 250 спикеров и 2 зарубежные делегации. Генеральным спонсором мероприятий выступает ООО "Башкирэнерго".