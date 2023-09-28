В Бурятии побили прошлогодний рекорд урожая картофеля

В республике при уборке 90% картофельных полей его собрали 131 тыс. тонн

УЛАН-УДЭ, 28 сентября. /ТАСС/. Аграрии Бурятии побили прошлогодний рекорд урожая картофеля, собрана 131 тыс. тонн. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе республиканского правительства.

"Убрано 90% картофельных полей, с них собрана 131 тыс. тонн картофеля. Этот показатель уже превысил план нынешнего года на 5,7% и побил прошлогодний рекорд. В прошлом году по итогам сезона было собрано 102,5 тыс. тонн картофеля", - сообщили в пресс-службе.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики уточнили, что средняя урожайность картофеля в этом году составляет 161,7 ц/га, в сельскохозяйственных организациях еще больше - 209 ц/га. "Для сравнения: в прошлом году средняя урожайность составила 140 ц/га, что является средней урожайностью в климатических условиях Бурятии. Превышение показателя в 200 ц/га считается очень высокой урожайностью", - уточнили в министерстве.

Рекордный урожай отмечен в хозяйстве фермера Дмитрия Вихрева в Иволгинском районе. Урожайность картофеля в хозяйстве агрария достигла 350 ц/га, а овощей 400 ц/га. "Все технологии соблюли "от А до Я", погодные условия в этом году тоже сыграли роль - было не так жарко, плюс все технологические обработки проводили вовремя, и уже сейчас виден результат. У нас в хозяйстве все культуры на капельном поливе, что дает 20% к урожаю", - приводит пресс-служба слова Вихрева.

По урожаю овощей открытого грунта в Бурятии также хорошие прогнозы, отметили в Минсельхозпроде. При плане в 30 тыс. тонн убрано 18 тыс. тонн с 59% посевных площадей.