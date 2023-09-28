По словам директора по стратегии и международному присутствию Московской биржи Артема Железнова, проведение около десятка крупных сделок IPO или SPO в год является вполне достижимой целью на российском рынке капитала

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Московская биржа ждет новые IPO к концу года, компании ожидают подходящего окна на рынке для проведения первичного публичного размещения акций. Об этом журналистам рассказал председатель правления биржи Юрий Денисов.

"Много компаний хотят выйти на рынок, и мы ждем новые IPO к концу года. Когда именно - зависит от рынка", - отметил он на брифинге.

Проведение около десятка крупных сделок IPO или SPO (вторичного размещения акций) в год - вполне достижимая цель на российском рынке капитала, добавил директор по стратегии и международному присутствию Московской биржи Артем Железнов. "Стабильное двузначное количество сделок - это достижимая цель при благоприятной экономической ситуации", - пояснил он.

Московская биржа также надеется на кратный рост эмитентов на внебиржевой платформе OTС и инвестплатформах - более 100 имен к 2028 году. "В России частые размещения - это pre-IPO в широком смысле. Более 100 имен здесь даст инвесторам широкую возможность для диверсификации своих вложений", - сказал Железнов.