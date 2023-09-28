"Татнефть" не ожидает значительного замещения нефти в среднесрочной перспективе

В компании подчеркнули, что постоянно ведут мониторинг и анализ динамики цен и спроса на нефть

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. "Татнефть" не ожидает, что в среднесрочной перспективе произойдет существенное замещение нефти и нефтепродуктов альтернативными источниками энергии. Такой прогноз содержится в отчете компании.

"Относительно мирового спроса на нефть компания придерживается позиции, что в среднесрочной перспективе не ожидается существенного альтернативного замещения нефти и нефтепродуктов", - говорится в отчете.

"Татнефть" отмечает, что на фоне развития альтернативных источников энергии и потенциала увеличения парка электромобилей мировой спрос на нефть и нефтепродукты в среднесрочной перспективе сохранится, во многом за счет стран с развивающейся экономикой.

В отчете "Татнефти" также подчеркивается, что компания постоянно ведет мониторинг и анализ динамики цен и спроса на нефть. "Татнефть" поясняет, что компания способна перераспределить товарные потоки в случае возникновения значительной ценовой разницы между внутренним и международным рынками, спросом на сырую нефть и нефтепродукты, а также может сократить или сбалансированно перераспределить капитальные и операционные затраты, чтобы выполнить обязательства при резком снижении цен на нефть, газ и нефтепродукты.