28 сентября, 07:00

"Татнефть" не ожидает значительного замещения нефти в среднесрочной перспективе

В компании подчеркнули, что постоянно ведут мониторинг и анализ динамики цен и спроса на нефть

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. "Татнефть" не ожидает, что в среднесрочной перспективе произойдет существенное замещение нефти и нефтепродуктов альтернативными источниками энергии. Такой прогноз содержится в отчете компании.

"Относительно мирового спроса на нефть компания придерживается позиции, что в среднесрочной перспективе не ожидается существенного альтернативного замещения нефти и нефтепродуктов", - говорится в отчете.

"Татнефть" отмечает, что на фоне развития альтернативных источников энергии и потенциала увеличения парка электромобилей мировой спрос на нефть и нефтепродукты в среднесрочной перспективе сохранится, во многом за счет стран с развивающейся экономикой.

В отчете "Татнефти" также подчеркивается, что компания постоянно ведет мониторинг и анализ динамики цен и спроса на нефть. "Татнефть" поясняет, что компания способна перераспределить товарные потоки в случае возникновения значительной ценовой разницы между внутренним и международным рынками, спросом на сырую нефть и нефтепродукты, а также может сократить или сбалансированно перераспределить капитальные и операционные затраты, чтобы выполнить обязательства при резком снижении цен на нефть, газ и нефтепродукты. 

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