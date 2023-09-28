Эксперты на Ставрополье помогут определить маршруты поставки удобрений в Африку

Посол Республики Кения в России Бенсон Генри Оума Огуту уточнил, что эти товары необходимы африканскому континенту для производства продовольствия

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Участники международного форума "Северный Кавказ в фокусе международного сотрудничества России", который пройдет 13 и 14 октября в Ставропольском крае по инициативе Северо-Кавказского филиала РАНХиГС, помогут определить новые коридоры для поставки товаров, в том числе удобрений, в Африку. Об этом сообщил ТАСС посол Республики Кения в России Бенсон Генри Оума Огуту.

"Я надеюсь, что, как указано в числе тем для обсуждения на форуме, "Международные транспортные коридоры и логистические центры" предоставят экспертам возможность определить новые маршруты, или коридоры, которые позволят поставлять основные товары, такие как удобрения", - сказал посол.

Он уточнил, что эти товары необходимы африканскому континенту для производства продовольствия. При этом Оума Огуту обратил внимание на то, что ситуация вокруг Украины негативно повлияла на глобальную цепочку поставок таких важных товаров, как зерно и нефть, и в этих условиях страны глобального Юга испытывают огромные экономические проблемы.

Оума Огуту также выразил надежду, что форум предоставит участникам возможность культурного обмена между народами. "Развитие такого многоуровневого взаимодействия между людьми и нациями, которое охватывает и дополняет их разнообразную идентичность, а также конкретные реакции в отношении окружающей среды, природы и истории, способно поддерживать искренний и глубокий глобальный диалог", - сказал собеседник агентства.

По словам посла, Кения и Россия имеют долгую историю дипломатических отношений. "Фактически, в этом году мы отмечаем 60-летие дипломатических отношений. Россия была одной из первых стран, признавших независимость Кении. <…> В недавнем прошлом мы стали свидетелями восходящей траектории деловых взаимодействий между нашими двумя странами, что весьма обнадеживает", - добавил он.

Международный форум "Северный Кавказ в фокусе международного сотрудничества России" примет в октябре в Железноводске официальные делегации стран Азии, Средиземноморского региона, Ближнего Востока. Организатор форума - Северо-Кавказский институт - филиал РАНХиГС. Генеральный информационный партнер форума - портал "Это Кавказ".