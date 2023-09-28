В Счетной палате заявили о нехватке стимулов для увеличения доходов в регионах

Исполняющая обязанности председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова отметила, что удельный вес межбюджетных трансфертов для регионов в общем объеме межбюджетных трансфертов за пять лет увеличился на 25%

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Субъекты РФ недостаточно заинтересованы в повышении собственной бюджетной обеспеченности, для этого нужны дополнительные меры. Об этом заявила на Московском финансовом форуме исполняющая обязанности председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова.

"Чем выше бюджетная обеспеченность у наших регионов, тем меньше они получают поддержку из федерального бюджета. Никакой мотивации у субъектов увеличивать свою собственную доходную базу нет. Мы всегда об этом говорили, и, конечно, здесь хорошо было бы подумать над дополнительной мотивацией, инструментами, как это исправить", - сказала Изотова.

Она отметила, что удельный вес межбюджетных трансфертов для регионов в общем объеме межбюджетных трансфертов за пять лет увеличился на 25%. Изотова считает, что регионы должны быть более самостоятельны в финансовом отношении.

Кроме того, она отметила другую негативную тенденцию - увеличение долговой нагрузки регионов. Долг субъектов на сегодняшний день составляет 3 трлн рублей. За последние полгода он увеличился на 300 млн рублей.

VII Московский финансовый форум © Максим Чурусов/ ТАСС

О форуме

В 2023 году ключевая тема седьмого Московского финансового форума, организаторами которого выступают Минфин России и столичное правительство, - "В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации". Впервые Московский финансовый форум прошел 23 сентября 2016 года и заложил ежегодную традицию встреч финансистов в сентябре для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных решений, затрагивающих финансовый базис российской экономики.