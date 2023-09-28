Аэрофлот сообщил о восстановлении работоспособности системы бронирования Leonardo

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Работоспособность отечественной системы бронирования авиабилетов Leonardo восстановлена, сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот".
"Работоспособность системы бронирования Leonardo ("Сирена-тревел") восстановлена. Затруднения с регистрацией в аэропортах маршрутной сети компании устранены", - говорится в сообщении.
Ранее о затруднениях регистрации в аэропортах из-за сбоя в системе бронирования Leonardo сообщили авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", "Россия", Utair и Red Wings.
В пресс-службе Ростеха отметили, что российская система бронирования авиабилетов подверглась массовой DDоS-атаке из-за рубежа.