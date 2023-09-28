28 сентября, 08:57,
обновлено 28 сентября, 09:11

Аэрофлот сообщил о восстановлении работоспособности системы бронирования Leonardo

Как добавили в пресс-службе авиакомпании, затруднения с регистрацией в аэропортах устранены

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Работоспособность отечественной системы бронирования авиабилетов Leonardo восстановлена, сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот".

"Работоспособность системы бронирования Leonardo ("Сирена-тревел") восстановлена. Затруднения с регистрацией в аэропортах маршрутной сети компании устранены", - говорится в сообщении.

Ранее о затруднениях регистрации в аэропортах из-за сбоя в системе бронирования Leonardo сообщили авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", "Россия", Utair и Red Wings.

В пресс-службе Ростеха отметили, что российская система бронирования авиабилетов подверглась массовой DDоS-атаке из-за рубежа. 

Теги:
Россия
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