В "Сколково" работают 80% производителей зарядных станций для электробусов

В экосистеме проекта работают около 250 энергетических компаний, как небольших, так и с миллионными оборотами, рассказал вице-президент фонда Алексей Паршиков на пленарном заседании Российского энергетического форума

ТАСС, 28 сентября. Свыше 80% производителей зарядных станций для электробусов являются резидентами "Сколково", а всего по направлению энергетики в экосистеме проекта работает около 250 компаний. Об этом сообщил вице-президент фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) Алексей Паршиков на пленарном заседании Российского энергетического форума.

"По направлению энергетики у нас порядка 250 компаний в экосистеме. Это абсолютно разные компании - как небольшие, так и те, кто имеет миллионные обороты. 80-90% компаний - производителей зарядных станций для электробусов взращены "Сколково", например [компания] "Яблочков", являющаяся лидером по производству зарядных станций", - заявил Паршиков.

По его словам, вложения со стороны фонда, а также предоставляемые им налоговые льготы и другие преференции позволяют развивать эту передовую отрасль промышленности и увеличивать ее вклад в рост ВВП страны. При этом Паршиков отметил, что без совместных действий по агрегации спроса на технологии может сложиться сценарий, при котором производители окажутся в роли догоняющих. В результате значительные расходы пойдут на развитие линеек ушедших с рынка электротехнических продуктов.

Российский энергетический форум в этом году проходит в Уфе 27-28 сентября. Это ежегодное мероприятие, форум объединен с отраслевой выставкой. Пленарное заседание деловой программы было посвящено приоритетам развития энергетики в России. Также участники обсудят кадровое обеспечение отрасли, регулирование тарифов и модернизацию котельных, применение беспилотников в работе энергетических объектов. По данным организаторов, в работе форума участвуют порядка 4 тыс. человек, 250 спикеров и 2 зарубежные делегации. Генеральным спонсором мероприятий выступает ООО "Башкирэнерго".