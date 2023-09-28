ЦБ разработал систему раннего обнаружения возможных проблем в поднадзорных банках

Она использует технологию искусственного интеллекта

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Банк России разработал систему раннего обнаружения возможных проблем в деятельности поднадзорных банков, следует из презентации статс-секретаря - зампреда ЦБ РФ Алексея Гузнова.

"Разработана и апробируется система раннего обнаружения возможных проблем в деятельности поднадзорных банков - так называемая система надзорных импульсов, которая с учетом ее планируемой калибровки и донастройки должна позволить выявлять недостатки в банковской деятельности на более ранних стадиях", - отмечается в презентации, представленной на площадке XX Международного банковского форума.

Разработанная система использует технологию искусственного интеллекта, уточняется в презентации. Кроме того, ЦБ использует ИИ при классификации платежей, прогнозировании индекса потребительских цен и инфляции, а также при анализе пресс-релизов кредитных рейтинговых агентств.