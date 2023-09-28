Росрыболовство: цели стратегии развития рыбной отрасли по аквакультуре будут достигнуты

К 2030 году в России должны производить 600 тыс. тонн продукции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Показатели стратегии развития рыбохозяйственной отрасли до 2030 года в части производства продукции товарной аквакультуры в размере 600 тыс. тонн будут выполнены. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на VI Международном рыбопромышленном форуме.

"Мы выполним показатели стратегии развития рыбного хозяйства. Я напомню, что к 2030 году мы должны производить 600 тыс. тонн. Ну и дальше будем смотреть, какие возможности у нас будут", - сказал он.

По словам Шестакова, в России за последние годы объемы производства аквакультуры растут. "И мы надеемся, что в этом году превысим отметку в 400 тыс. тонн", - отметил глава ведомства и добавил: "Для России, наверное, с точки зрения объемов вылова это пока небольшая цифра. Но мы над этим очень усердно работаем".

В ноябре 2019 года была утверждена стратегия развития рыбохозяйственной отрасли до 2030 года. Ожидается, что рост долгосрочных финансовых вложений в отрасль нарастающим итогом к 2030 году составит 613 млрд рублей против 159 млрд рублей в 2018 году. Оборот организаций по направлению "Рыболовство, рыбоводство и рыбопереработка" за этот период вырастет на 59,4% и достигнет 888 млрд рублей. Объем добычи водных биоресурсов увеличится на 5,6%, до 5,396 млн тонн в год. Объем производства продукции товарной аквакультуры к 2030 году, согласно документу, возрастет в 2,6 раза и составит 618 тыс. тонн.

О форуме

VI Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, организатором которого выступает Росрыболовство при поддержке Минсельхоза России, проходит в Санкт-Петербурге 27-28 сентября в Конгрессно-выставочном центре Expoforum.

ТАСС является официальным информационным партнером VI Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.