Аэропорты Москвы работают в штатном режиме после сбоя системы Leonardo

Скоплений пассажиров в терминалах не наблюдается

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Московские аэропорты Домодедово, Шереметьево и Внуково работают в штатном режиме после краткосрочного сбоя российской системы бронирования Leonardo. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службах аэропортов.

"Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме после краткосрочного технического сбоя в работе системы регистрации пассажиров, на период которого авиакомпаниям-партнерам были предложены альтернативные варианты регистрации. Очередей и скоплений пассажиров в аэропорту не наблюдается", - сообщили в аэропорту.

В Шереметьево отметили, что пассажиры в терминалах оперативно информировались о переносе времени вылета рейсов. Кроме того, обеспечивалась частичная регистрация пассажиров по резервным каналам в оперативных условиях.

"Штатная работа системы регистрации полностью восстановлена. Скоплений пассажиров в терминалах не наблюдается. Рейсы зарубежных авиакомпаний обслуживались в штатном режиме. Сбой в системе регистрации не оказал существенного влияния на деятельность аэропорта", - добавили в аэропорту.

В пресс-службе Внуково также подтвердили, что все затруднения в функционировании сервисов онлайн-регистрации, бронирования билетов и услуг и регистрации в аэропорту устранены.

Ранее о затруднениях регистрации в аэропортах из-за сбоя в системе Leonardo заявили авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", "Россия", "Ютэйр" и Red Wings. В пресс-службе Ростеха отметили, что система бронирования авиабилетов подверглась массовой DDоS-атаке из-за рубежа.