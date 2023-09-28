Расходы бюджета Ленобласти на 2024 год составят 223,7 млрд рублей

Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2024 год составляет 216,8 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Расходная часть бюджета Ленинградской области на 2024 год составит 223,7 млрд рублей. Об этом в четверг сообщил первый заместитель председателя правительства Ленобласти - председатель комитета финансов Роман Марков на заседании регионального правительства.

"Расходы составят 223,7 млрд рублей. При этом дефицит 6,9 млрд рублей. Это безопасный уровень для нашего бюджета, он составит 3,4% от налоговых и неналоговых доходов)", - сказал он.

В проекте областного бюджета на 2024 год предусмотрено повышение минимальной зарплаты в регионе: "в 2024 году планируется увеличить минимальную зарплату в Ленобласти на 15,8% - до 20 125 рублей. При этом прожиточный минимум в регионе составит 17 686 рублей - что на 9,6% выше, чем в 2023 году", - отметил Марков.

Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2024 год составляет 216,8 млрд рублей.

Прогнозируется общий объем доходов областного бюджета Ленинградской области на 2025 год - 218,0 млрд рублей и на 2026 год - 197,9 млрд рублей; общий объем расходов областного бюджета Ленинградской области на 2025 год - 219,4 млрд рублей, и на 2026 год - 198,7 млрд рублей; дефицит областного бюджета на 2025 год - 1,4 млрд рублей и на 2026 год - 0,8 млрд рублей.